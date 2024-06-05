В Орле обсудили перспективы работы МУП "ТТП"

Совещание провел губернатор Андрей Клычков.

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В 2023 году транспорт МУП "ТТП" перевез более 12 миллионов человек. Планируется, что в 2024 году предприятие перевезет 13,5 миллионов пассажиров.

Ежедневно на линии выходят: 40 автобусов, 17 трамваев и 15 троллейбусов. Доля МУП "ТТП" на рынке Орла по количеству транспортных средств составляет 22,4%, а по объему перевезенных пассажиров - 28,5%. На предприятии трудятся 625 сотрудников.

Совместно с Высшей школой экономики разрабатывается программа модернизации электрического транспорта в Орле. Глава региона Андрей Клычков отметил важность муниципального транспорта для города и подчеркнул, что в последнее время совместными усилиями удается обновлять подвижной состав.