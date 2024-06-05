В два района Орловской области поступили автоклубы

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10:30, 5 июня 2024 года
В два района Орловской области поступили автоклубыНа закупку техники выделили более 12 миллионов рублей.
Фото: Администрации Кромского района
В Шаблыкинском и Корсаковском районах Орловской области появились два новых автоклуба. Это мобильные культурные центры, оснащенные современным оборудованием: сценой-трансформером, спутниковой антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием.
Автоклубы предназначены для проведения мероприятий в небольших населенных пунктах. Мобильные комплексы обеспечивают проведение концертов, выставок, лекций, киносеансов и дискотек.
В 2022 году в регионе уже было закуплено шесть автоклубов для других районов. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.