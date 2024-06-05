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10:30, 5 июня 2024 года В два района Орловской области поступили автоклубы На закупку техники выделили более 12 миллионов рублей.



Фото: Администрации Кромского района

В Шаблыкинском и Корсаковском районах Орловской области появились два новых автоклуба. Это мобильные культурные центры, оснащенные современным оборудованием: сценой-трансформером, спутниковой антенной, акустической системой и мультимедийным оборудованием. Автоклубы предназначены для проведения мероприятий в небольших населенных пунктах. Мобильные комплексы обеспечивают проведение концертов, выставок, лекций, киносеансов и дискотек. инфопортал Орловской области. В 2022 году в регионе уже было закуплено шесть автоклубов для других районов. Об этом сообщает





