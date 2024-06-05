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8:45, 5 июня 2024 года

Пострадавший от атаки БПЛА в Орловской области росгвардеец доставлен в Подмосковье

Лечение он будет проходить в ведомственном госпитале Росгвардии.

Фото: Орловская областная клиническая больница

Сотрудник Росгвардии, который 27 мая получил тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в городе Ливны, был доставлен в аэропорт. На вертолете его эвакуировали в ведомственный госпиталь Росгвардии для дальнейшего лечения.
 
Остальным пострадавшим помощь оказывают в Орловской областной клинической больнице. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
 
Напомним, что в результате атаки дронов на Ливны 27 мая погиб Роман Петрашов - водитель 8-й областной пожарной части. Еще шесть человек были ранены. Среди них - сотрудники МЧС, Росгвардии и гражданские лица.  
 
Все пострадавшие получили по 200 тысяч рублей, а семья погибшего - один миллион рублей. 
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