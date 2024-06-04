В Орле наградили женщин-лидеров

Победительницам одноименного конкурса вручили дипломы и памятные медали.
Фото: Екатерина Габова
В Орле состоялось торжественное награждение победительниц конкурса "Женщина-лидер 2024". Он проходит уже более десяти лет. В этом году девизом конкурса стал "Берегу себя, семью, Отечество".
В число награжденных вошли руководители образовательных организаций, учителя, педагоги дополнительного образования, врачи, сотрудники полиции и орловских предприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, журналисты и участники выборной кампании.