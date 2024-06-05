В День эколога в Орле высадят 50 роз

5 июня состоится экологическая акция "Розарий доброты".
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В Орле появится "Розарий доброты". В экологической акции, которая состоится 5 июня в 16.30, примут участие экоактивисты, представители различных общественных и добровольческих организаций. Цветы высадят в Городском парке культуры и отдыха.
"Розарий доброты" должен стать примером и символом того, как каждый может внести свой личный вклад в улучшение городской среды. Как отмечаетрегиональный инфопортал, акция проводится в Орле ежегодно с 2022 года.
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