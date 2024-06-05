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10:00, 5 июня 2024 года

В Орле на озере Светлая жизнь собралась православная молодежь

С 3 по 15 июня здесь проходят 17-е Георгиевские сборы.

Фото: молодежный отдел Орловской епархии

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона на озере Светлая жизнь в Орле проходят 17-е по счету Георгиевские сборы. Торжественный молебен по этому случаю совершил руководитель молодежного отдела Орловской епархии иерей Дионисий Костомаров.

Во время сборов участники посетят занятия по основам православной культуры, краеведению, парусному спорту, русскому боевому многоборью, спортивному туризму. Кроме того, ребята побывают в храмах, музеях, исторических местах и на спортивных объектах Орла и Орловского округа.

Также предусмотрены регулярные беседы со священником. Одна из них состоится 5 июня. В воскресный день участники соревнований причастятся во время Литургии в храме святителя Николая Мирликийского в микрорайоне "Новая Ботаника". Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
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