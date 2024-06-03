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16:45, 3 июня 2024 года

Орловский актер Сергей Козлов стал лауреатом престижной награды

Артист театра "Свободное пространство" триумфально выступил на сцене Тамбовского драмтеатра.



Актер орловского театра "Свободное пространство" Сергей Козлов был удостоен одной из главных наград на XVII театральном фестивале имени Рыбакова в Тамбове. Он стал лауреатом премии "Актер России" за роль Сирано де Бержерака в спектакле "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана.
 
О творческом пути и преданности своему делу с обладателем почетной премии побеседовала Эва Стасюлевич. 

 



Эва Стасюлевич
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