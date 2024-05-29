Клычков предложил подумать над ограничениями для самокатчиков
Это связано с высоким травматизмом на главной улице облцентра.
Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 29 мая затронултему электросамокатчиков. Как объяснил губернатор, к нему часто обращаются с жалобами на то, что обладатели электрических самокатов разгоняются и на высокой скорости ездят по центру Орла.
– Предлагаю городским властям подумать над ограничением движения такого транспорта на главной улице Орла, - сказал глава региона.
Клычков уточнил, что поразмышлять городским властям нужно будет над ограничениями движения по пешеходной части улицы Ленина как для самокатчиков, так и для велосипедистов.
– Это не то место, там гуляют с колясками, с маленькими детьми, дети перебегают дорогу. Считаю, это позиция правильная, - подытожил губернатор.