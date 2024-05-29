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20:47, 29 мая 2024 года Клычков предложил подумать над ограничениями для самокатчиков Это связано с высоким травматизмом на главной улице облцентра.





Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 29 мая затронул тему электросамокатчиков. Как объяснил губернатор, к нему часто обращаются с жалобами на то, что обладатели электрических самокатов разгоняются и на высокой скорости ездят по центру Орла.



– Предлагаю городским властям подумать над ограничением движения такого транспорта на главной улице Орла, - сказал глава региона.



Клычков уточнил, что поразмышлять городским властям нужно будет над ограничениями движения по пешеходной части улицы Ленина как для самокатчиков, так и для велосипедистов.



– Это не то место, там гуляют с колясками, с маленькими детьми, дети перебегают дорогу. Считаю, это позиция правильная, - подытожил губернатор.





Сергей Силаев



