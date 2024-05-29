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20:00, 29 мая 2024 года В Ливнах простились с погибшим от БПЛА Романом Петрашовым В траурной церемонии поучаствовали близкие, сослуживцы и друзья орловца.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

29 мая в Ливнах прошла церемония прощания с водителем городской пожарной части №8 Романом Петрашовым. Молодому человеку был 31 год. Его проводили в последний путь звуками сирен пожарных автомобилей. На похоронах присутствовали родные, близкие и друзья.



Роман погиб ночью 27 мая во время налета БПЛА. Один из них упал на площадку заправки, куда направились сотрудники оперативных служб. Во время тушения пожара прилетел еще один беспилотник, в результате чего Роман погиб.



У молодого человека осталась супруга и родители. В скором времени должен появиться на свет сын.



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Сергей Силаев



