Боец СВО из Орла получил квартиру вне очереди

В Орле 29 мая участник специальной военной операции Николай в рамках льготы получил ключи от однокомнатной квартиры. Молодой человек относится к категории сирот.
Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, все необходимое для жизни в квартире уже есть. Николай поделился, что ждал этого момента давно.
– Поздравляю Колю с этим важным событием! Уверен, эта поддержка подбодрит молодого бойца, поможет выполнить все поставленные задачи и скорее вернуться домой! - написал градоначальник в Telegram-канале.
Всего в Орле до конца года квартиры получат около 60 детей-сирот.