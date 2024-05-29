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19:30, 29 мая 2024 года Боец СВО из Орла получил квартиру вне очереди Ключи ему вручил мэр города.



Фото: Telegram-канал Юрия Парахина

В Орле 29 мая участник специальной военной операции Николай в рамках льготы получил ключи от однокомнатной квартиры. Молодой человек относится к категории сирот.



Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, все необходимое для жизни в квартире уже есть. Николай поделился, что ждал этого момента давно.



– Поздравляю Колю с этим важным событием! Уверен, эта поддержка подбодрит молодого бойца, поможет выполнить все поставленные задачи и скорее вернуться домой! - написал градоначальник в Telegram-канале.



Всего в Орле до конца года квартиры получат около 60 детей-сирот.





Сергей Силаев



