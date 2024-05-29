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19:45, 29 мая 2024 года

Новый пляж в Орловской области готов принимать отдыхающих

Место отдыха находится в Колпнянском районе.



Ранее заброшенный участок стадионе Озерки в Колпнянском районе стал местом притяжения. На благоустройство потратили более 70 миллионов рублей.

Раньше тут было болото, теперь здесь место отдыха, можно поиграть и повеселиться, - рассказывает жительница поселка городского типа Колпна Ангелина Тавыченкова.

Здесь оборудованы площадки, велодорожки, пешеходная зона площадью 2000 квадратных метров. Также обустроена сцена для мероприятий, созданы мангальные зоны, теннисные столы, в водоем запущена рыба, высажено более 800 деревьев.

После благоустройства местный пляж стал центром притяжения не только для колпнянцев, но и жителей областного центра. Напомним, купальный сезон стартует 1 июня.


Екатерина Габова
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