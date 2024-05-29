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19:00, 29 мая 2024 года Орловских бойцов и ветеранов СВО приглашают поучаствовать в творческом конкурсе Заявки принимаются до 7 июля.







Бойцов и ветеранов СВО, а также всех желающих в возрасте от 7 лет приглашают принять участие в творческом конкурсе "Памяти героев верны", который организуют фонд "Защитники Отечества" и "Движение первых". Заявки принимаются до 7 июля.



Для этого нужно прислать эссе, рассказы, свои стихи и песни, фотографии, рисунки, плакаты или даже видеоэкскурсии.



Чтобы присоединиться к конкурсу творческих работ, можно обратиться в региональное отделение поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" или подать заявку в интернете.





Эва Стасюлевич



