С орловской молодежью беседуют о вреде наркотиков

Встречи проходят в рамках антинаркотического месячника.

В Орловской области на учете находятся 1,1 тысячи наркозависимых. В целях профилактики в регионе начался месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.



Одно из профилактических мероприятий – встречи с молодежью и беседы о вреде наркотиков. Мысль, что наркотики – зло, студентам реставрационно-строительного техникума показали в виде постановки. В переработанной сказке "Колобок" главный герой поддается вредному слиянию зверей с вредными привычками.



Сегодня 90% наблюдаемых наркозависимых в регионе – это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Подавляющее большинство пациентов – мужчины. Женщин под наблюдением всего порядка 150.



Основные наркотики, имеющие широкое хождение в регионе, являются растительными. Также распространены так называемые "стимуляторы". У достаточно большой группы пациентов есть зависимость от нескольких видов запрещенных веществ.



Все без исключения наркотики наносят вред здоровью человека. Употребление приводит к развитию серьезных интоксикационных состояний, вплоть до смертельных. Развивается психологическая и физическая зависимости, что чревато психическими отклонениями, заболеваниями сердца, органов дыхания и пищеварения, гепатитом, ВИЧ-инфекцией.



В Орловском наркодиспансере помогают пациентам с любыми видами зависимостей – алкогольной, наркотической и табачной. За консультацией и лечением может обратиться любой гражданин. Также действует система реабилитационных центров.