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17:30, 29 мая 2024 года В Орле стартует третий этап чемпионата России по пляжному волейболу 30 мая в областном центре соберутся лучшие пляжные волейболисты страны.



Фото: архив

В Орле снова соберутся лучшие пляжные волейболисты России. Третий этап чемпионата России пройдет на Центральной площади города и Центральном стадионе имени Ленина. Орел принимает эстафету у Краснодара и Волгограда, где уже состоялись первые этапы чемпионата. Общий призовой фонд турнира - два миллиона рублей.



Квалификационные матчи начнутся 30 мая. С подробным расписанием игр можно портале Орловской области. Наш город в сетке турнира будут представлять две пары "пляжников": Иван Скотников и Кирилл Суханов, а также Степан Бородин и Степан Торсуков.Квалификационные матчи начнутся 30 мая. С подробным расписанием игр можно ознакомиться на





