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17:00, 29 мая 2024 года

Под Орлом отремонтируют дорогу к воинскому мемориалу

Капремонт запланирован в Колпнянском районе.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области отремонтируют дорогу, ведущую к воинскому мемориалу. Речь идет об участке трассы "Колпна - Моховое - граница Курской области".

Дорога ведет к Скверу Героев в центре поселка Колпна. Здесь захоронены останки 156 воинов, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году на стеле появились фамилии еще 25 павших воинов.

На ремонт дорожного покрытия было выделено 54,6 миллиона рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,7 километра.

Помимо капремонта, который проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", планируется также обустройство тротуаров. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
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