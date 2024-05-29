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12:16, 29 мая 2024 года На комплексное развитие территорий на Наугорке взяли кредит почти на 14 миллиардов рублей Это бюджетный заем.





Правительство Орловской области привлекло из федерального бюджета 13,7 миллиарда рублей по бюджетному кредиту для комплексного развития территории на Наугорском шоссе. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Речь идет о застройке квартала, ограниченного улицами Куйбышева и Цветаева, а также Наугорским шоссе.



Общий объем одобренного области бюджетного кредита на этот проект составляет почти 180 миллионов рублей. Чуть больше 59 миллионов уже поступило.





