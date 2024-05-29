В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

С 20 по 26 мая в Орловской области зарегистрировано 2560 обращений по ОРВИ, что на 10,4% меньше, чем за позапрошлую семидневку. Доля детей в возрасте до 14 лет среди пациентов составила 58,2%.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте от трех до шести лет. В ней наблюдается рост заболеваемости на 5,2%.
Также зарегистрировано 39 случаев коронавируса. Цифры остались на прежнем уровне.
По Орловщине продолжают циркулировать сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Также есть единичные находки вирусов гриппа.