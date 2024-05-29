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15:23, 29 мая 2024 года В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ Ситуация с коронавирусом не изменилась.





С 20 по 26 мая в Орловской области зарегистрировано 2560 обращений по ОРВИ, что на 10,4% меньше, чем за позапрошлую семидневку. Доля детей в возрасте до 14 лет среди пациентов составила 58,2%.



Как сообщили в Роспотребнадзоре, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте от трех до шести лет. В ней наблюдается рост заболеваемости на 5,2%.



Также зарегистрировано 39 случаев коронавируса. Цифры остались на прежнем уровне.



По Орловщине продолжают циркулировать сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Также есть единичные находки вирусов гриппа.





