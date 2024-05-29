Главная » Новости



15:00, 29 мая 2024 года В Болхове экс-бухгалтера администрации заподозрили в растрате Ущерб превысил 60 тысяч рублей.





В Орловской области заведено уголовное дело по статье о присвоении вверенного имущества в отношении бывшего бухгалтера администрации Ямского сельского поселения Болховского района. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.



Следствие считает, что с октября 2019 по декабрь 2023 года женщина изготовляла распоряжения от имени главы администрации, в которых подделывала его подпись и вносила заведомо ложные сведения. Также она неправомерно премировала себя ко Дню бухгалтера. Ущерб составил 63 тысячи рублей.





