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14:24, 29 мая 2024 года Орловец проведет больше пяти лет в колонии за смертельное ДТП Мужчина насмерть сбил велосипедиста и скрылся.





Житель Должанского района Орловской области осужден на пять лет и пять месяцев колонии-поселения за смертельное ДТП. Также он на два года и десять месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как рассказали в прокуратуре, в марте 2022 года мужчина на машине насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии.





