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12:27, 29 мая 2024 года "Дворянку" в Орле планируют благоустроить к 1 июля Такой срок озвучил директор ООО "Элитный сад" Сергей Лукашов.





Сквер "Дворянское гнездо" в Орле планируют благоустроить к 1 июля. Такой срок озвучил директор ООО "Элитный сад" Сергей Лукашов. Его слова приводит пресс-служба мэрии. Сергей Лукашов, директор ООО "Элитный сад": "В планах до 1 июля выполнить работы в полном объеме. Важная часть процесса — согласование подключения видеонаблюдения, установки барельефа и мостика, ведущего к парку Победы". Отмечается, что верхняя часть "Дворянки" выполнена полностью. На нижних дорожках устраняются некоторые замечания заказчика.





