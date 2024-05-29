Орловским родителям помогают принять диагноз особенных ребят

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14:00, 29 мая 2024 года
Орловским родителям помогают принять диагноз особенных ребятНа это направлен один из проектов центра "Равные возможности" .
В течение полугода центр "Равные возможности" реализовывал проект "Ресурсный центр для родителей". Помог грант благотворительного фонда CSS.
В рамках проекта "Ресурсный центр для родителей" взрослые консультировались с психологом, занимались спортом, посещали сеансы арт-терапии. Праздник "Морское путешествие" стал завершением проекта.
"Ресурсный центр для родителей" — очередной этап помощи детям с особенностями. В разработке у сотрудников центра — целая серия мероприятий. Чтобы возможности у любого ребенка были действительно равные.
Анастасия Дорохова