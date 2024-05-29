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14:00, 29 мая 2024 года Орловским родителям помогают принять диагноз особенных ребят На это направлен один из проектов центра "Равные возможности" .







В течение полугода центр "Равные возможности" реализовывал проект "Ресурсный центр для родителей". Помог грант благотворительного фонда CSS. В рамках проекта "Ресурсный центр для родителей" взрослые консультировались с психологом, занимались спортом, посещали сеансы арт-терапии. Праздник "Морское путешествие" стал завершением проекта. "Ресурсный центр для родителей" — очередной этап помощи детям с особенностями. В разработке у сотрудников центра — целая серия мероприятий. Чтобы возможности у любого ребенка были действительно равные.





Анастасия Дорохова



