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12:43, 29 мая 2024 года Орловцы еще могут успеть обменять монеты на банкноты В регионе продолжается акция "Монетная неделя".







По 2 июня орловцы могут поучаствовать во всероссийской акции "Монетная неделя". О правилах акции и территориях проведения корреспонденту Владимиру Маряшину рассказал заведующий сектором кассовых операций отделения Банка России по Орловской области Юрий Ординарцев.



Сдать мелочь можно в 39 банках региона: в Орле, Мценске, Ливнах, Новосиле, Болхове, Залегощи, Малоархангельске, Дмитровске, Кромах, Змиевке, Верховье, Колпне, Глазуновке, Долгом и Нарышкино.



Орловцы могут сдать в банки накопившуюся мелочь и обменять ее на крупные купюры, либо зачислить на счет без комиссии. Ограничения по сумме и количеству монет не предусмотрены. Комиссия взиматься не будет. Условия акции различаются в различных банках.



Орловцев просят заранее рассортировать монеты по номиналам.





Владимир Маряшин



