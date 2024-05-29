Главная » Новости



10:56, 29 мая 2024 года В Орле поставили точку в деле о мошенничестве на треть миллиарда рублей Виновными признаны три человека.





В Орле поставили точку в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Виновными признаны три человека. Им назначены сроки в колонии общего режима от четырех лет до четырех лет и трех месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как рассказали в областной прокуратуре, в период с февраля по март 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью ОПХ "Орловское" АО "Щелково Агрохим" совместно со своими знакомыми по фиктивным документам незаконно приобрели право на имущество этого юрлица, а также право аренды земельного участка площадью более 2000 гектаров. Сумма ущерба превысила 329 миллионов рублей.





