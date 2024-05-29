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9:30, 29 мая 2024 года Во всех районах Орла нашли нарушения графика вывоза мусора Проблему обсудили на заседании профильного комитета областного совета.





Вопросы по строительству и ЖКХ обсудили на заседании комитета депутаты областного совета. В центре внимания оказалась "мусорная проблема".



На сегодняшний день на территории Орла зафиксировано порядка 2800 тонн отходов, являющихся несанкционированными свалками. Помимо этого, депутаты обратили внимание на недобросовестное исполнение "Зеленой рощей" обязанностей по вывозу ТКО. Комиссией были выявлены нарушения графика вывоза мусора в четырех районах города. Вопрос будет вынесен на сессию горсовета.





Владимир Маряшин



