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9:00, 29 мая 2024 года В Орле начинают принимать заявления на зачисление в школу на Зеленина Подать их можно начиная с 3 июня.



Фото: архив "Вестей"

Родители учеников школы №53 на Зеленина в Орле начиная с 3 июня могут подавать заявления на зачисление по программам начального общего и основного общего образования (2-9 классы). Об этом сообщается в соцсетях школы.



Обучение будет пятидневным в первую смену. С информацией о переводе ребенка в школу можно ознакомиться по ссылке. В школе будут учиться 1225 человек.





Сергей Силаев



