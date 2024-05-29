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8:30, 29 мая 2024 года

Под Орлом продолжается тургеневский фестиваль

Первые июньские выходные будут посвящены Международному дню защиты детей.

Фото: архив

В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" продолжается тургеневский фестиваль. Ежегодный праздник стартовал 25 мая.

Первые июньские выходные будут посвящены Международному дню защиты детей. В субботу, 1 июня, в программе "От сердца к сердцу" выступят стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты международных конкурсов, учащиеся Детской музыкальной школы имени Шопена.

В воскресенье, 2 июня, гостей тургеневской усадьбы ждет веселая музыкальная программа "Детская площадка" с участием певицы Ирины Богушевской, детского поэта и писателя Андрея Усачева, детского поэта и композитора Александра Пинегина и орловского хора мальчиков и юношей "Орлята".

8 июня в Спасском-Лутовинове впервые пройдет Праздник российской словесности, приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина. Об этом сообщает портал Орловской области.
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