Главная » Новости



8:30, 29 мая 2024 года Под Орлом продолжается тургеневский фестиваль Первые июньские выходные будут посвящены Международному дню защиты детей.



Фото: архив

В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" продолжается тургеневский фестиваль. Ежегодный праздник стартовал 25 мая.



Первые июньские выходные будут посвящены Международному дню защиты детей. В субботу, 1 июня, в программе "От сердца к сердцу" выступят стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты международных конкурсов, учащиеся Детской музыкальной школы имени Шопена.



В воскресенье, 2 июня, гостей тургеневской усадьбы ждет веселая музыкальная программа "Детская площадка" с участием певицы Ирины Богушевской, детского поэта и писателя Андрея Усачева, детского поэта и композитора Александра Пинегина и орловского хора мальчиков и юношей "Орлята".



8 июня в Спасском-Лутовинове впервые пройдет Праздник российской словесности, приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина. Об этом сообщает портал Орловской области.





