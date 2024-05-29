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7:30, 29 мая 2024 года Орловские приставы смогли наладить общение детей с родителями После развода дочь осталась с отцом, а сын – с матерью, но члены семьи долго не могли выстроить взаимоотношения.





Орловские приставы решили непростой семейный конфликт. Как рассказали в пресс-службе ведомства, после развода родителей 15-летняя дочь должна была жить с отцом, а 10-летний сын – с матерью.



Суд определил порядок общения родителей и детей, но они долго не могли выстроить взаимоотношения. Дочь была сильно обижена на мать и категорически отказывалась с ней общаться. Бывшая супруга же всячески препятствовала общению сына с отцом.



Благодаря работе приставов мать и дочь помирились. Теперь у родителей нет препятствий в общении с детьми.





