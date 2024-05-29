Орловскому предприятию разрешили экспортировать продукцию в Грузию

На производстве побывали специалисты межтерриториального Управления Россельхознадзора.

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Теперь завод включили в реестр предприятий-экспортеров и реестр стран Таможенного союза. Он экспортирует свинину, субпродукты, готовые мясные продукты и другое сырье в Японию, Вьетнам, Гонконг, Узбекистан и страны ЕврАзЭС.

За пять месяцев 2024 года из Орловской области в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Японию и Грузию отправили 228,6 тонн готовой мясной продукции. Также во Вьетнам и Гонконг экспортировали 300 тонн субпродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.