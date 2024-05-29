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8:00, 29 мая 2024 года

Орловскому предприятию разрешили экспортировать продукцию в Грузию

На производстве побывали специалисты межтерриториального Управления Россельхознадзора.

Фото: архив

Еще одно предприятие Орловской области, занимающееся переработкой мяса, получило право экспортировать свою продукцию в Грузию. Специалисты межтерриториального Управления Россельхознадзора провели ветеринарно-санитарное обследование производства. Работа продолжалась в течение месяца.
 
Теперь завод включили в реестр предприятий-экспортеров и реестр стран Таможенного союза. Он экспортирует свинину, субпродукты, готовые мясные продукты и другое сырье в Японию, Вьетнам, Гонконг, Узбекистан и страны ЕврАзЭС.
 
За пять месяцев 2024 года из Орловской области в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Японию и Грузию отправили 228,6 тонн готовой мясной продукции. Также во Вьетнам и Гонконг экспортировали 300 тонн субпродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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