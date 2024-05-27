Главная » Новости



12:01, 27 мая 2024 года Дважды первый: "Ростелеком" лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Erid: F7NfYUJCUneLrXhVa7oE



«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%).



В 2023 году на российском рынке публичного Wi-Fi-доступа восстановилась положительная динамика после спада, вызванного санкциями. По данным аналитиков, выручка от услуги составила 4,4 млрд рублей, что на 1,5% выше, чем по итогам 2022 года. Еще больший рост показало количество точек доступа — оно увеличилось на 7,7% и достигло 205,8 тыс.



На динамику рынка, по мнению аналитиков, повлияла прежде всего активизация корпоративных и государственных заказчиков. В числе ключевых потребителей услуги в B2B-сегменте по-прежнему остаются ритейл, банковский сектор и предприятия сферы услуг — сферы, в которых публичный беспроводной интернет особенно важен для качества обслуживания. В госсекторе заметную роль сыграла продолжающаяся цифровизация образовательных и медицинских учреждений, библиотек, общественных пространств и многофункциональных центров. Так, «Ростелеком» реализовал в 2023 году целый ряд крупных региональных проектов, например, обеспечил беспроводным интернетом 20 отделений Ингосстрах Банка по всей стране и подключил к публичной сети Wi-Fi вузы ХМАО. Всего компания обслуживает более трети публичных Wi-Fi-спотов по всей России.

«Публичный Wi-Fi-доступ остается одним из самых востребованных сервисов для бизнеса любого масштаба. Услуги и беспроводные решения “Ростелекома” с гибкими настройками и встроенными инструментами для защиты данных делают их эффективными инструментами совершенствования клиентского сервиса. Кроме того, у нас накоплен большой опыт работы с российскими производителями оборудования и сервисных платформ при строительстве и организации сервиса на наших Wi-Fi-сетях, а также есть собственная Wi-Fi-платформа, которая позволяет использовать для подключения уже существующее клиентское оборудование. Это дает нам возможность развивать сервис даже в условиях ограничений, с которыми сталкивается рынок», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственными сегментами «Ростелекома». * * *



ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



Реклама: ПАО "Ростелеком"







