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9:40, 24 мая 2024 года Последний рывок: «Ростелеком Лицей» предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

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Компания «Ростелеком» предоставляет возможность бесплатно закрепить или улучшить знания по основным предметам школьной программы на заключительном этапе подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года. Это позволит старшеклассникам повысить уверенность в собственных силах и значительно увеличить шансы на успешную сдачу выпускных экзаменов.



В новом разделе «Экзамены» от «Ростелеком Лицея» собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре будущему экзамену. Для подготовки к ОГЭ доступны математика и русский язык, ЕГЭ — математика, русский язык и обществознание. Каждый предмет содержит пять тренировочных вариантов по 27 заданий в каждом. Бесплатно доступно 15 демовариантов. После выполнения заданий результат оценивается, и ученик получает подробные комментарии. Также в разделе «Экзамены» есть полезные материалы и лайфхаки для успешной сдачи

тестов.



«Благодаря “Ростелеком Лицею” теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты. На финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников

структурировать свои знания», — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.



Для знакомства с возможностями платформы и нового раздела «Экзамены», «Ростелеком Лицей» предоставляет две недели бесплатных занятий по промокоду EXAMEN. До 31 мая 2024 года учащиеся смогут улучшить свои знания по основным предметам перед выпускными экзаменами, а также принять участие в розыгрыше умной колонки VK с голосовым помощником Маруся. Больше информации доступно по ссылке.



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«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-

оборудования.



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