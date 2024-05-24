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19:17, 23 мая 2024 года В Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности при благоустройстве "Болховкина луга" Ущерб составил 66 миллионов рублей.





В Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности при благоустройстве "Болховкина луга". Об этом сообщили в прокуратуре региона.



Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство общественной территории с ООО "СБК-ГрупП". В декабре работы приняли, а затем оплатили. Фактически работы частично не завершены, а отдельные выполнены с нарушением требований нормативных документов и строительных норм. Часть территории парка находится в подтопленном состоянии.



Бюджету причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей.



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