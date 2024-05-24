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18:25, 23 мая 2024 года Дожди не побеспокоят орловцев в ближайшее время В регионе сохранится солнечная теплая погода.





В Орловской области после прошедшего вчера холодного атмосферного фронта сохранится солнечная теплая погода. Синоптики не ожидают осадков в ближайшие дни. Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.



По прогнозу, 24 мая ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем потеплеет до 18 – 23 градусов.



25 мая ночью столбики термометров покажут 3 – 8 градусов, днем воздух прогреется до 20 – 25 градусов.



26 мая в ночное время температура составит от пяти до десяти градусов, днем от 22 до 27 градусов.





