В Орле наградили лучших представителей профсоюза

23 мая состоялось торжественное заседание совета территориального союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Орловской области", посвященное 105-летию образования профсоюзов региона.
В честь юбилея 50 человек получили почетные грамоты и благодарности от губернатора области, областного и городского советов народных депутатов, мэра Орла, а также нагрудные знаки Федерации независимых профсоюзов России, сообщает региональный информационный портал.
Сегодня общая численность орловских профсоюзов превышает 70 тысяч человек.