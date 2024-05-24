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20:45, 23 мая 2024 года Орловский облсовет совершил рабочую поездку в Залегощь Народные избранники решали вопросы по реализации нацпроектов, госпрограмм и мер поддержки.







Делегация Орловского областного совета народных депутатов совершили рабочую поездку в Залегощь. Народные избранники организовали семь тематических площадок, на которых решали вопросы по реализации нацпроектов, госпрограмм и мер поддержки.



Эта практика в региональном парламенте существует уже 12 лет.



Приоритетным в Залегощенском районе остается развитие аграрного комплекса. В нем занята треть населения. Также действуют 275 субъектов малого и среднего бизнеса.



В сфере здравоохранения район ощущает нехватку кадров. Вызывает вопросы и оснащение материально-технической базы.



Вопросы, на которые не удалось найти ответа на месте, региональные парламентарии будут решать на профильных комитетах во взаимодействии с правительством области.





Екатерина Габова



