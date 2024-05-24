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19:00, 23 мая 2024 года Для орловских врачей провели мастер-класс по малотравматичному удалению простаты Операцию выполнил заместитель директора онкологического института имени Герцена Николай Воробьев.







В Орловском онкодиспансере провели мастер-класс по лапароскопическому удалению простаты. Такой способ является менее травматичным.



Операцию выполнил заместитель директора онкологического института имени Герцена Николай Воробьев. При вмешательстве выполняется несколько проколов. Такой способ позволяет уменьшить время пребывания пациента в стационаре, минимизировать послеоперационные осложнения.



В прошлом году в Орловской области выявлено более 350 случаев онкологии предстательной железы и часто – в запущенной стадии.





Елена Литинская



