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16:30, 23 мая 2024 года В Орловской области женщину осудят за избиение малолетнего ребенка Дело передано в Мценский районный суд.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области 68-летнюю женщину осудят за избиение малолетнего ребенка. Дело уже передано в Мценский районный суд, сообщили в областной прокуратуре и СУ СК России по региону.



Следствие считает, что в декабре 2023 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей родной сестрой. В ходе ссоры обвиняемая ударила малолетнего правнука ее сестры головой о деревянный табурет и о пол. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.



Женщине грозит до 10 лет колонии.





