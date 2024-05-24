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17:30, 23 мая 2024 года Орловские пожарные отработали ликвидацию возгорания в торговом центре Местом тренировки стал ТЦ на улице Машиностроительной.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные отработали ликвидацию возгорания в торговом центре. Местом тренировки стал ТЦ на улице Машиностроительной.



По легенде, в ТЦ случилось короткое замыкание, в торговом зале загорелись образцы напольных покрытий, откуда пламя пошло по стеллажам, вызвав сильное задымление. По сценарию, несколько человек не смогли сами покинуть место ЧП, а огонь грозил распространиться на смежные помещения. Условный пожар в итоге удалось быстро потушить, рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.



Целью учения стала проверка уровня тактической подготовки начальствующего состава орловского пожарного гарнизона и действий личного состава.





