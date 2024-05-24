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17:00, 23 мая 2024 года Студенты из Орла отправили в зону СВО более двух тысяч порций сухих супов Работу по обеспечению бойцов горячим питанием наладили в техникуме сферы услуг и питания.







Студенты орловского техникума сферы услуг и питания вывели универсальный рецепт супа для участников СВО. Более 2000 порций домашней еды молодая команда поваров уже отправила на передовую, получив обратную связь.



В свой гречневый суп студенты добавляют лук, морковь и концентрированный бульон. Такую заготовку можно употреблять как гарнир к мясу, или как суп-кулеш.



Чтобы получить суп, смесь нужно залить кипятком. Уже через три – четыре минуты блюдо готово.



Раньше в меню на отправку было несколько супов – рассольник, борщ и лапша. Гречневая смесь оказалась самой подходящей и по вкусу, и по составу.





Екатерина Габова



