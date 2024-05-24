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15:00, 23 мая 2024 года В Орле директор трех фирм выплатил 70 миллионов рублей недоимок, пеней и штрафа Уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов прекращено.





Железнодорожный районный суд Орла прекратил уголовное дело в отношении директора ООО "Партнер", ООО "Универсал" и ООО "Союз". Ранее он обвинялся в уклонении от уплаты налогов.



Как считало следствие, с целью минимизации налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды мужчина применял схему искусственного дробления бизнеса, из-за чего с 2018 по 2020 годы сумма необоснованно неуплаченных налогов и сборов превысила 51 миллион рублей.



Как отметили в прокуратуре, директор в полном объеме выплатил недоимки, пени и штрафы в размере около 70 миллионов рублей, что стало поводом к освобождению от уголовной ответственности.





