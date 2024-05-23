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14:30, 23 мая 2024 года Подсудимый орловец попытался пронести наркотик на заседание Мужчину задержал судебный пристав.





В Советском районном суде пристав задержал орловца, прибывшего на заседание в качестве подсудимого.



На входе мужчине рассказали о запрещенных к проносу предметах, на что он заявил, что таковых у него нет, однако при досмотре у орловца нашли сверток с наркотиком.



Мужчина был задержан и передан полицейским. Так он заработал новые проблемы с законом — на этот раз по статье о хранении наркотиков, рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по региону.





