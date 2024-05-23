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13:50, 23 мая 2024 года Жители Орловской области хранят в банках 139 миллиардов рублей Это на четверть больше, чем ровно год назад.



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Жители Орловской области увеличили свои сбережения на банковских счетах почти на четверть. По данным на начало апреля 2024 года в банках региона хранилось около 139 миллиардов рублей. В апреле 2023-го на счетах орловцев было 112 миллиардов рублей. Большинство наших земляков (97%) предпочитают держать свои сбережения в национальной валюте. При этом объем валютных вкладов сократился на 3,4%. Роман Никольский. - Высокая ключевая ставка делает вклады привлекательными, потому что граждане могут защитить свои сбережения от обесценивания благодаря процентам. Сохраняя высокую ключевую ставку, Центробанк дает людям возможность заработать на более выгодных вкладах, отложив на какое-то время потребление товаров, не являющихся предметами первой необходимости, - прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Банка России по Орловской области





