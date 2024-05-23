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12:58, 23 мая 2024 года

В Орловской области на нацпроекты потратили 1,9 миллиарда рублей

Такая сумма освоена с начала 2024 года.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области на реализацию национальных проектов с начала 2024 года потратили 1,9 миллиардов рублей. Цифр озвучили на совещании с главами районов, которое провел заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Цифра 1,9 миллиарда рублей – 30,2% от предусмотренного объема освоения. По муниципальным проектам расходы составляют около 607 миллионов рублей. С 16 по 23 мая освоено 42 миллиона рублей. Средства пошли на закупку лекарств и выплаты медикам, грантовую поддержку фермерам, закупку оборудования для кванториумов и другие цели.

Более 50% средств освоили уже в Должанском районе, отметку в 40 % преодолели в Орловском округе.


Сергей Силаев
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