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11:39, 23 мая 2024 года Жительница Орла оказалась в больнице после поездки на маршрутке Пожилая женщина получила травму, находясь в салоне.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Пожилая орловчанка оказалась на больничной койке после поездки на маршрутке. Она упала в салоне автобуса и получила травму.



Инцидент произошел 22 мая около 10 часов дня. Микроавтобус "ПАЗ" под управлением 60-летнего водителя вез пассажиров по улице 3-й Курской в сторону улицы Пушкина.



Во время движения маршрутки в салоне упала 86-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.





