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11:16, 23 мая 2024 года В Орловской области началась диспансеризация детей и подростков Осмотры школьников в отдаленных районах проводят выездные бригады врачей.



Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В последние учебные дни в Орловской области продолжается диспансеризация детей и подростков. Небольшим районам, где в местных поликлиниках не всегда хватает узких специалистов, на помощь пришли коллеги из областного центра. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.



На прошлой неделе детей и подростков из Сосковского района осмотрели врачи Городской больницы имени Боткина. В составе выездной бригады работали детский хирург, ортопед, эндокринолог, уролог и невролог. За день они приняли более ста юных пациентов.





