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10:57, 23 мая 2024 года В орловских школах проходят "Уроки безопасности" Профилактические занятия продлятся до начала каникул.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в школах Орла "Уроки безопасности". Профилактические занятия будут продолжаться до самых каникул, а затем переместятся в детские летние лагеря.



Инспекторы вместе с ребятами обсуждают основные причины ДТП с участием детей. Особое внимание уделяется происшествиям в летний период, когда школьники большую часть времени проводят на улице и могут забывать о правилах дорожного движения.



Госавтоинспекторы напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М". Детям объяснили, как не спровоцировать аварию, и как не стать жертвой невнимательного водителя.





