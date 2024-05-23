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10:57, 23 мая 2024 года

В орловских школах проходят "Уроки безопасности"

Профилактические занятия продлятся до начала каникул.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в школах Орла "Уроки безопасности". Профилактические занятия будут продолжаться до самых каникул, а затем переместятся в детские летние лагеря.

Инспекторы вместе с ребятами обсуждают основные причины ДТП с участием детей. Особое внимание уделяется происшествиям в летний период, когда школьники большую часть времени проводят на улице и могут забывать о правилах дорожного движения.

Госавтоинспекторы напомнили, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М". Детям объяснили, как не спровоцировать аварию, и как не стать жертвой невнимательного водителя.
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