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10:18, 23 мая 2024 года

Андрей Клычков встретился с председателем областного избиркома Лилией Пиняевой

Стороны обсудили помощь бойцам СВО и предстоящий единый день голосования.

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с председателем избирательной комиссии региона Лилией Пиняевой.

Лилия Пиняева рассказала о недавней поездке к землякам-разведчикам в Кременную. Бойцам передали груз, большую часть которого собрал областной избирком. Ребята получили два мотоцикла, квадрокоптер, мобильную баню, переносной душ и другое. Также военнослужащим вручили благодарственные письма от председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщили в пресс-службе облправительства.

Также в ходе встречи обсуждались параметры предстоящих избирательных кампаний на территории региона. В восьми муниципалитетах Орловской области пройдут выборы 8 сентября 2024 года. Проголосовать смогут более 1,5 тысячи человек.


Сергей Силаев
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