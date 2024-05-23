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10:18, 23 мая 2024 года Андрей Клычков встретился с председателем областного избиркома Лилией Пиняевой Стороны обсудили помощь бойцам СВО и предстоящий единый день голосования.



Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с председателем избирательной комиссии региона Лилией Пиняевой.



Лилия Пиняева рассказала о недавней поездке к землякам-разведчикам в Кременную. Бойцам передали груз, большую часть которого собрал областной избирком. Ребята получили два мотоцикла, квадрокоптер, мобильную баню, переносной душ и другое. Также военнослужащим вручили благодарственные письма от председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщили в пресс-службе облправительства.



Также в ходе встречи обсуждались параметры предстоящих избирательных кампаний на территории региона. В восьми муниципалитетах Орловской области пройдут выборы 8 сентября 2024 года. Проголосовать смогут более 1,5 тысячи человек.





Сергей Силаев



