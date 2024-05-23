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10:28, 23 мая 2024 года
В Орле продолжается строительство третьего выезда из микрорайона "Зареченский"Стоимость работ – 202,5 миллиона рублей.
Фото: портал Орловской области
В Орле продолжается строительство третьего выезда из микрорайона "Зареченский". Автомобильная дорога появится на улице Витольда Почернина (от улицы Зеленина до улицы Царев Брод).
Как сообщает портал Орловской области, уже начались земельные работы: демонтированы старые дорожные плиты и сделаны шурфы для определения мест прохождения коммуникаций.
Всего на объекте работают 17 человек и две единицы спецтехники. Завершение строительства запланировано на 1 июня 2025 года.
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