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9:58, 23 мая 2024 года В Кромском районе открыли "Уголок героя" в честь Владимира Рыбалова, погибшего на СВО Мероприятие прошло в Шаховской средней школе.



Фото: администрация Кромского района

В Шаховской средней школе Кромского района Орловской области появился "Уголок героя", посвященный Владимиру Рыбалову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Кромчанин учился именно в этой школе.



Владимир родился в деревне Голубица Кромского района. Родные вспоминают его как доброго, веселого и жизнерадостного парня. В зале прозвучали стихи, военно-патриотические песни. На мероприятии присутствовали родители - Наталья Федоровна и Владимир Николаевич Рыбаловы, сообщили в районной администрации.



Владимир отправился в зону СВО 2 января 2023 года, погиб 22 февраля 2023 года в Артемовске.





Сергей Силаев



