Воспитанники орловского храма отправились по святым местам
Дети посетили Оптину пустынь.
Фото: Орловская митрополия
Воспитанники Николо-Песковского храма Орла совместно с общественной организацией "Орловские родники" и подопечными Комплексного центра соцобслуживания населения Заводского района отправились в Оптину пустынь. Знакомство с этим знаменитым монастырем началось с посещения Божественной литургии.
Орловские паломники поклонились святым мощам оптинских старцев и приняли участие в молебне с акафистом преподобному Амвросию Оптинскому. Затем состоялась экскурсия по монастырю, в ходе которой гости узнали об истории этого места и увидели его святыни. Также они посетили монастырскую трапезную. Об этом сообщаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии.