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9:30, 23 мая 2024 года Воспитанники орловского храма отправились по святым местам Дети посетили Оптину пустынь.



Фото: Орловская митрополия

Воспитанники Николо-Песковского храма Орла совместно с общественной организацией "Орловские родники" и подопечными Комплексного центра соцобслуживания населения Заводского района отправились в Оптину пустынь. Знакомство с этим знаменитым монастырем началось с посещения Божественной литургии.



Орловские паломники поклонились святым мощам оптинских старцев и приняли участие в молебне с акафистом преподобному Амвросию Оптинскому. Затем состоялась экскурсия по монастырю, в ходе которой гости узнали об истории этого места и увидели его святыни. Также они посетили монастырскую трапезную. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





