Орловцы доставили 30 тонн воды на Артемовское направление

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9:00, 23 мая 2024 года
Орловцы доставили 30 тонн воды на Артемовское направлениеЖивительная влага помогает бойцам утолить жажду, сохранить боеспособность и выносливость.
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова
Из Орловской области на передовую отправили еще 30 тонн бутилированной питьевой воды. Аквагруз доставили на Артемовское направление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Вода в таких условиях - настоящее спасение. Она помогает утолить жажду, сохранить боеспособность и выносливость. Кроме того, вода напоминает о доме, о родной земле, о том, что за спинами наших бойцов стоит надежный тыл, - отметил глава региона.
Губернатор выразил благодарность всем, кто помогает нашим военным на передовой. Он подчеркнул, что это наш вклад в приближение Победы.