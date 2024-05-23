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9:00, 23 мая 2024 года Орловцы доставили 30 тонн воды на Артемовское направление Живительная влага помогает бойцам утолить жажду, сохранить боеспособность и выносливость.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Из Орловской области на передовую отправили еще 30 тонн бутилированной питьевой воды. Аквагруз доставили на Артемовское направление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Вода в таких условиях - настоящее спасение. Она помогает утолить жажду, сохранить боеспособность и выносливость. Кроме того, вода напоминает о доме, о родной земле, о том, что за спинами наших бойцов стоит надежный тыл, - отметил глава региона.



Губернатор выразил благодарность всем, кто помогает нашим военным на передовой. Он подчеркнул, что это наш вклад в приближение Победы.





